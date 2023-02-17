Даниил Аленичев: «Я молод, думаю, буду заметен»

Полузащитник Даниил Аленичев, сын бывшего игрока сборной России Дмитрия Аленичева, рассказал о своих целях в футболе.

«Надеюсь в скором будущем заиграть за первую команду, а дальше будет видно. Считаю, в Европе, а в Португалии особенно, футболистам развиваться очень легко. На ум приходит история Дарвина Нуньеса: за пару лет из испанской Сегунды транзитом через Португалию попал в «Ливерпуль». И таких случаев много — буду стараться идти по такому же пути. Плюс я молод, думаю, буду заметен», — приводит слова Аленичева-младшего Sport24.

18-летний Аленичев на данный момент играет в системе португальского клуба «Лейшойнш».