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Сегодня, 20:56

Сын Аленичева рассказал о советах отца: «Мозг мне этим постоянно выносит»

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Дмитрий Аленичев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник Даниил Аленичев, сын экс-игрока сборной России Дмитрия Аленичева, рассказал, какие советы ему дает отец.

«Что касается тренировок, то он уже давно поделился опытом, и я им пользовался. Главное, что он мне регулярно повторяет: «Надо играть». Можно сказать, мозг мне этим постоянно выносит, ха-ха. Сейчас наступил другой момент. Посмотрим, что будет говорить, когда начну играть», — приводит слова Даниила Аленичева Sport24.

18-летний российский футболист играет в системе португальской команды «Лейшойнш».

Дмитрий Аленичев выступал за «Спартак», «Порту», «Рому», «Перуджу» и «Локомотив». Он становился обладателем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-17-syn-alenicheva-rasskazal-chto-legendarnyy-otets-yemu-sovetuyet-mozg-mne-postoyanno-vynosit
Дмитрий Аленичев
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