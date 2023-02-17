Сын Аленичева рассказал о советах отца: «Мозг мне этим постоянно выносит»

Полузащитник Даниил Аленичев, сын экс-игрока сборной России Дмитрия Аленичева, рассказал, какие советы ему дает отец.

«Что касается тренировок, то он уже давно поделился опытом, и я им пользовался. Главное, что он мне регулярно повторяет: «Надо играть». Можно сказать, мозг мне этим постоянно выносит, ха-ха. Сейчас наступил другой момент. Посмотрим, что будет говорить, когда начну играть», — приводит слова Даниила Аленичева Sport24.

18-летний российский футболист играет в системе португальской команды «Лейшойнш».

Дмитрий Аленичев выступал за «Спартак», «Порту», «Рому», «Перуджу» и «Локомотив». Он становился обладателем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.