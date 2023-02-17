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Сегодня, 21:45

Сын Аленичева: «В «Лейшойнше» португальское гражданство делать не просили. Здесь все абсолютно спокойно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник Даниил Аленичев, сын бывшего игрока сборной России Дмитрия Аленичева, рассказал, просят ли от него сменить гражданство в португальском «Лейшойнше».

«Нет, не просили гражданство менять. С этим вообще никаких проблем и вопросов. Здесь все абсолютно спокойно», — приводит слова Аленичева-младшего Sport 24.

18-летний Аленичев на данный момент играет в системе португальского клуба «Лейшойнш».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-17-syn-alenicheva-v-leyshonshe-portugalskoye-grazhdanstvo-delat-ne-prosili-zdes-vse-absolyutno-spokoyno
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