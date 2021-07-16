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«Селтик» усилился форвардом из «Виссел Кобе»

11:58
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«Селтик» объявил о переходе в команду нападающего «Виссел Кобе» Куего Фурухаши.

26-летний японец заключил контракт с шотландским клубом на 4 года.

В 2021 году Фурухаши провел 21 матч за «Виссел Кобе», на его счету 15 голов и 2 результативных передачи. Также форвард забил 3 мяча в 6 играх за сборную Японии.

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Иван Торопцев все материалы автора

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