«Селтик» усилился форвардом из «Виссел Кобе»

«Селтик» объявил о переходе в команду нападающего «Виссел Кобе» Куего Фурухаши.

26-летний японец заключил контракт с шотландским клубом на 4 года.

?? We have reached agreement to sign Japanese internationalist, @Kyogo_Furuhashi subject to the satisfaction of usual conditions and international clearance! ?#WelcomeKyogo ??? — Celtic Football Club (@CelticFC) July 16, 2021

В 2021 году Фурухаши провел 21 матч за «Виссел Кобе», на его счету 15 голов и 2 результативных передачи. Также форвард забил 3 мяча в 6 играх за сборную Японии.