Полиция задержала перепачканного кровью бывшего полузащитника «Порту» Гуарина
22:24
Бывший футболист «Порту» и сборной Колумбии Фреди Гуарин был задержан колумбийской полицией, сообщает BluRadio Colombia.
По информации СМИ, полицейских вызвали члены семьи Гуарина, сообщив о том, что он напал на отца и других родственников. На опубликованном в Twitter видео можно заметить, что футболист находится в неадекватном состоянии, раздет по пояс, а его джинсы залиты кровью. Чья это кровь не уточняется.
Гуарин в составе «Порту» становился победителем Лиги Европы и дважды чемпионом Португалии. В настоящее время Гуарин является игроком колумбийского «Мильонариоса».
Дополнительная информация:
https://www.bluradio.com/deportes/futbol/millonarios-lamenta-episodio-protagonizado-por-fredy-guarin-y-le-ofrece-apoyo
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