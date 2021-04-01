Полиция задержала перепачканного кровью бывшего полузащитника «Порту» Гуарина

Бывший футболист «Порту» и сборной Колумбии Фреди Гуарин был задержан колумбийской полицией, сообщает BluRadio Colombia.

По информации СМИ, полицейских вызвали члены семьи Гуарина, сообщив о том, что он напал на отца и других родственников. На опубликованном в Twitter видео можно заметить, что футболист находится в неадекватном состоянии, раздет по пояс, а его джинсы залиты кровью. Чья это кровь не уточняется.

Гуарин в составе «Порту» становился победителем Лиги Европы и дважды чемпионом Португалии. В настоящее время Гуарин является игроком колумбийского «Мильонариоса».