Появилось видео задержания бывшего игрока «Интера» и «Порту» Гуарина за нападение на семью

Экс-игрок «Порту», «Интера» и сборной Колумбии Фреди Гуарин был задержан колумбийской полицией. Видео задержания опубликовано в Twitter BluRadio Colombia 1 апреля.

#Atenci?n El jugador de Millonarios Fredy Guar?n fue conducido por la Polic?a en Medell?n, tras haber protagonizado un episodio de violencia intrafamiliar en la casa de sus padres pic.twitter.com/tf1Mgr6GQf — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 1, 2021

Полицию вызвали члены семьи Гуарина, сообщив о том, что он напал на отца и других родственников. На опубликованном в Twitter видео можно заметить, что футболист находится в неадекватном состоянии, раздет по пояс, а его джинсы залиты кровью.

Колумбиец в составе «Порту» становился победителем Лиги Европы и дважды чемпионом Португалии. В настоящее время 34-летний Гуарин является игроком колумбийского «Мильонариоса».