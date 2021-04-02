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Появилось видео задержания бывшего игрока «Интера» и «Порту» Гуарина за нападение на семью

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Фреди Гуарин. Фото canalrcn.com.
Фреди Гуарин. Фото canalrcn.com.
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Экс-игрок «Порту», «Интера» и сборной Колумбии Фреди Гуарин был задержан колумбийской полицией. Видео задержания опубликовано в Twitter BluRadio Colombia 1 апреля.

Полицию вызвали члены семьи Гуарина, сообщив о том, что он напал на отца и других родственников. На опубликованном в Twitter видео можно заметить, что футболист находится в неадекватном состоянии, раздет по пояс, а его джинсы залиты кровью.

Колумбиец в составе «Порту» становился победителем Лиги Европы и дважды чемпионом Португалии. В настоящее время 34-летний Гуарин является игроком колумбийского «Мильонариоса».

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