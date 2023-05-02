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Сегодня, 12:10

Первый тренер Кокорина: «Александру по силам забивать двенадцать мячей за сезон и в РПЛ, и в чемпионате Италии»

Алина Савинова
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Валерий Стаферов, первый тренер форварда «Ариса» Александра Кокорина, отреагировал на победный гол футболиста в мачте 32-го тура чемпионата Кипра с «Пафосом» (2:1).

«Кокорин забивает, поэтому он поможет «Арису» стать чемпионом. Уровень кипрского чемпионата позволяет Саше забивать больше десяти голов за сезон. Тем более в команде ему дают уверенность, а если она есть, то Кокорин будет продолжать забивать еще и еще и сохранит команду на первой строчке. Александру по силам забивать двенадцать мячей за сезон и в РПЛ, и в серии А», — приводит Sport24 слова тренера.

В матче с «Пафосом» россиянин забил 12-й гол в этом сезоне и установил личный рекорд результативности по голам за сезон в чемпионате.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-02-pervyy-trener-kokorina-aleksandru-po-silam-zabivat-12-myachey-za-sezon-i-v-rpl-i-v-serii-a
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
2
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