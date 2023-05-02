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Сегодня, 10:25

Канчельскис — о переговорах в ОАЭ: «Хотелось бы, чтобы все как можно быстрее разрулилось, и я приступил к работе»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о ходе переговоров с клубом из ОАЭ.

«Только вернулся с переговоров из ОАЭ. Не от меня зависит, насколько быстро получу работу или нет. Мной и моей командой была предложена концепция, а люди пусть дальше думают. Знаете, эти арабы очень специфические, не хочется их подгонять. В любом случае, переговоры ведутся, а дальше — посмотрим. Хотелось бы, чтобы все как можно быстрее разрулилось, и я приступил к работе», — приводит Sport24 слова Канчельскиса.

В качестве тренера 54-летний специалист работал в «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе», нижегородской «Волге», «Юрмале», «Солярисе» и «Навбахоре».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-02-khochetsya-chtoby-vse-kak-mozhno-bystreye-razrulilos-i-ya-pristupil-k-rabote-kanchelskis-o-peregovorakh-v-oae
Андрей Канчельскис
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