Канчельскис — о переговорах в ОАЭ: «Хотелось бы, чтобы все как можно быстрее разрулилось, и я приступил к работе»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о ходе переговоров с клубом из ОАЭ.

«Только вернулся с переговоров из ОАЭ. Не от меня зависит, насколько быстро получу работу или нет. Мной и моей командой была предложена концепция, а люди пусть дальше думают. Знаете, эти арабы очень специфические, не хочется их подгонять. В любом случае, переговоры ведутся, а дальше — посмотрим. Хотелось бы, чтобы все как можно быстрее разрулилось, и я приступил к работе», — приводит Sport24 слова Канчельскиса.

В качестве тренера 54-летний специалист работал в «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе», нижегородской «Волге», «Юрмале», «Солярисе» и «Навбахоре».