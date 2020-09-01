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«Пеньяроль» уволил Форлана. Главным тренером уругвайского клуба стал Саралеги

18:45

«Пеньяроль» на официальном сайте объявил об отставке главного тренера Диего Форлана. Вместо бывшего форварда сборной Уругвая тренировать команду будет Марио Саралеги.

«Пеньяроль» стал первым клубом в тренерской карьере 41-летнего нападающего, с которым Форлан стал серебряным призером Примеры, отстав на одно очко от «Насьоналя».

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