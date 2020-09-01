«Пеньяроль» уволил Форлана. Главным тренером уругвайского клуба стал Саралеги

«Пеньяроль» на официальном сайте объявил об отставке главного тренера Диего Форлана. Вместо бывшего форварда сборной Уругвая тренировать команду будет Марио Саралеги.

«Пеньяроль» стал первым клубом в тренерской карьере 41-летнего нападающего, с которым Форлан стал серебряным призером Примеры, отстав на одно очко от «Насьоналя».