«Пеньяроль» уволил Форлана. Главным тренером уругвайского клуба стал Саралеги
18:45
«Пеньяроль» на официальном сайте объявил об отставке главного тренера Диего Форлана. Вместо бывшего форварда сборной Уругвая тренировать команду будет Марио Саралеги.
«Пеньяроль» стал первым клубом в тренерской карьере 41-летнего нападающего, с которым Форлан стал серебряным призером Примеры, отстав на одно очко от «Насьоналя».
Este martes 1 de setiembre, a la hora 12:30 en el Estadio Campe?n del Siglo, ser? presentado con una conferencia de prensa el nuevo entrenador de #Pe?arol, Mario Saralegui. pic.twitter.com/zc18IIKzdJ— PE?AROL (@OficialCAP) September 1, 2020