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10 ноября, 10:58

Норвежский журналист о Хайкине: «Никита не собирается возвращаться в Россию. Ему нужна игра в еврокубках»

Сергей Разин
корреспондент
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Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт поделился мнением о будущем вратаря Никиты Хайкина, который покинет «Буде-Глимт» в конце года.

«Гендиректор «Буде-Глимта» Томассен недавно заявлял, что Хайкиным интересовались клубы из России, но норвежские спортивные СМИ в курсе, что Никита не собирается возвращаться в Россию. Ему нужна игра в еврокубках, особенно Хайкин мечтает сыграть в Лиге чемпионов, поэтому он должен выбирать варианты с другими европейскими лигами. Он может стать основным вратарем в клубе из топ-5 лиг Европы», — приводит слова Сальтведта Sport24.

Ранее 27-летний россиянин заявил, что покинет клуб по окончании контракта в конце 2022 года.

Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. В текущем сезоне на его счету 27 матчей в чемпионате Норвегии, в которых пропустил 36 мячей и 7 раз сыграл на ноль. Также он провел 14 матчей в еврокубках, пропустив 14 мячей и 8 раз сыграл на ноль.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-10-norvezhskiy-zhurnalist-khaykin-ne-sobirayetsya-vozvrashchatsya-v-rossiyu-yemu-nuzhna-igra-v-yevrokubkakh

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Марокко
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Обе забьют - да

25%

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ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
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Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Никита Хайкин
ФК Буде-Глимт
0
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