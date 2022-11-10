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10 ноября, 13:31

Магомед Адиев сообщил, что продлил контракт со сборной Казахстана

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил, что продлил контракт с национальной командой, а также отреагировал на слухи о том, что Валерий Карпин мог возглавить сборную Армении.

«Нужно оказаться на его месте, тяжело судить. Он прекрасно знает, что делает, да и у него есть обязательства перед «Ростовом». Нам лишь остается болеть и переживать за работу Валерия Карпина. Я не могу ему давать советы, он хорошо знает, что лучше делать для прогресса. Общался ли с ним? К сожалению, у меня нет связи с Карпиным.
Не предлагали ли мне возглавить сборную Армении? Нет-нет, я продлил свой контракт со сборной Казахстана и продолжу работать здесь», — приводит Metaratings слова Адиева.

Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года. Под его руководством команда одержала 4 победы и дважды сыграла вничью. По итогам Лиги наций-2022/23 команда Казахстана поднялась из Лиги C в лигу B.

Источник: https://metaratings.ru/news/magomed-adiev-prodlil-kontrakt-so-sbornoy-kazakhstana-1409339/

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Основные источники исследования

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Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
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Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
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Бразилия 4
Корея 1
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1.81

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26%

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