Магомед Адиев сообщил, что продлил контракт со сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил, что продлил контракт с национальной командой, а также отреагировал на слухи о том, что Валерий Карпин мог возглавить сборную Армении.

«Нужно оказаться на его месте, тяжело судить. Он прекрасно знает, что делает, да и у него есть обязательства перед «Ростовом». Нам лишь остается болеть и переживать за работу Валерия Карпина. Я не могу ему давать советы, он хорошо знает, что лучше делать для прогресса. Общался ли с ним? К сожалению, у меня нет связи с Карпиным.

Не предлагали ли мне возглавить сборную Армении? Нет-нет, я продлил свой контракт со сборной Казахстана и продолжу работать здесь», — приводит Metaratings слова Адиева.

Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года. Под его руководством команда одержала 4 победы и дважды сыграла вничью. По итогам Лиги наций-2022/23 команда Казахстана поднялась из Лиги C в лигу B.