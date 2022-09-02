Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Молодежная сборная России
Олимпиада
ЮФЛ
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:22

Мостовой — о презентации «Ариса» Кокорина: «Ерунда и глупость. В российским футболе есть только один «Царь»

Мостовой отреагировал на презентацию Александр Кокорина в «Арисе»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»

Экс-игрок «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал презентацию российского форварда Александр Кокорина в «Арисе». Пресс-служба клуба назвала его «Царем».

«Ерунда и глупость. В российским футболе есть только один «Царь». Ну серьезно, сейчас кого только «Царем» не называют. Эти ребята хотя бы историю почитали, откуда человек пришел. Возможно, это небольшой троллинг. Какой-то кипрский клуб, какой-то Кокорин», — сказал Моcтовой Metaratings.ru.

Мостовой, играя в чемпионате Испании, также получил прозвище «Царь».

Сегодня, 2 августа, «Арис» объявил о переходе Кокорина под трек DJ Smash. Россиянин будет выступать под 99-м номером.
Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoy-o-prezentatsii-kokorina-v-arise-v-rossiyskim-futbole-est-tolko-odin-tsar-1350687/
Александр Кокорин
Александр Мостовой
ФК Арис (Лимасол)
13
11
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Севастьянова опубликовала фото в коротком платье с глубоким декольте
Массаж: польза и вред для организма
Материалы сюжета: Кокорин и «Фиорентина»: аренда на Кипр в «Арис»
Черчесов надеется, что Кокорин в «Арисе» получит серьезную игровую практику
«Думаете, Тухель разговаривал с Захаряном? А Кокорину надо было оставаться в «Сочи». Мнение Орлова
Погребняк — о переходе Кокорина в «Арис»: «Иногда лучше сделать шаг назад и два вперед»
«Арис» объявил о переходе Кокорина под трек DJ Smash
«Почему Захарян должен расстраиваться? Ему 19 лет, вся карьера впереди». Праздничное интервью Черчесова
Массажист Кокорина заявил, что футболист сейчас находится в хорошей форме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Царь в «Арисе»: кипрский клуб представил Кокорина после перехода

Погребняк — о переходе Кокорина в «Арис»: «Иногда лучше сделать шаг назад и два вперед»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости