Экс-игрок «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал презентацию российского форварда Александр Кокорина в «Арисе». Пресс-служба клуба назвала его «Царем».

«Ерунда и глупость. В российским футболе есть только один «Царь». Ну серьезно, сейчас кого только «Царем» не называют. Эти ребята хотя бы историю почитали, откуда человек пришел. Возможно, это небольшой троллинг. Какой-то кипрский клуб, какой-то Кокорин», — сказал Моcтовой Metaratings.ru.

Мостовой, играя в чемпионате Испании, также получил прозвище «Царь».