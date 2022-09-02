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Сегодня, 11:02

«Царь в «Арисе»: кипрский клуб представил Кокорина после перехода

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»

«Арис» на своем сайте официально представил Александра Кокорина. Футболист перешел в кипрский клуб из «Фиорентины» на правах аренды.

«Царь в «Арисе». Мы приветствуем Александра Кокорина в нашей команде и желаем ему успехов!» — написано на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23. Он будет выступать под 99-м номером.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. С тех пор он поучаствовал в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями. Контракт форварда с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://arisfc.com/ru/news/a-tsar-for-aris/
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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