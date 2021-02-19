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«Млада Болеслав» без Татаева потеряла очки и не может выиграть 11 матчей подряд

20:26
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«Млада Болеслав» сыграла вничью с «Яблонцем» в матче 20-го тура чемпионата Чехии — 1:1. Российский защитник Алексей Татаев пропускал третью игру подряд из-за травмы.

«Млада Болеслав» не может победить уже 11 игр подряд (5 ничьих, 6 поражений). В таблице чемпионата команда занимает 16-е место в зоне вылета.

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