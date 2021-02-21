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«Спортинг» победил «Портимоненси»

01:45
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«Спортинг» в матче 20-го тура чемпионата Португалии обыграл «Портимоненси» со счетом 2:0.

Отличились Хухаир Феддаль и Нуну Сантуш. Лиссабонцы ни разу не проиграли в чемпионате.

После этого матча «Спортинг» с 54 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Портимоненси» с 19 очками — на 13-й строчке.

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