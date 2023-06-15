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Сегодня, 15:57

Месси впервые в карьере забил в первые две минуты матча

Месси забил самый быстрый гол в карьере
Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в товарищеском матче против Австралии и впервые в карьере отличился в первые две минуты матча.

По данным Opta, форвард забил на 79-й секунде — это самый быстрый гол в карьере 35-летнего футболиста.

До этого самым быстрым голом Месси в карьере был мяч в ворота «Челси» в матче Лиги чемпионов-2017/18. Тогда аргентинец забил спустя 128 секунд после стартового свистка.

Гол в ворота Австралии стал для Месси 103-м за сборную Аргентины. Нападающий занимает третье место в списке лучших бомбардиров национальных команд за всю историю. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду (Португалия, 122), на втором месте — Али Даеи (Иран, 109).

Лионель Месси
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