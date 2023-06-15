Георгиев заявил, что Черчесов силен психологией

Бывший полузащитник «Терека», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга» Благой Георгиев рассказал об отношениях с главным тренером венгерского «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым.

«Конечно, я поздравил Черчесова. Мы хорошие друзья. Меня не удивляет, что он еще раз стал чемпионом. Я всегда говорил, что это один из лучших тренеров России. И не только потому, что я у него тренировался. Он отличный психолог, прекрасно общается с футболистами. Чем он крут? Именно психологией. Всегда умеет правильно донести до футболистов свои мысли — для меня это очень важно. Жесткость? Нет-нет. Он может быть жестким, когда это требуется. Но к этому быстро привыкаешь. Он решает задачу, и это все понимают. Трудно быть мягким, но при этом чемпионом. Черчесов всегда за футболистов и за команду. Поэтому его очень любят. Думаю, сейчас хорошее время возглавить команду из топ-5 лиг. Все качества для этого есть. Не помешает ли политика? Мне не хотелось бы думать так. Есть политика — и есть футбол. Это две разные вещи, которые не надо смешивать», — приводит слова Георгиева «РБ Спорт».

«Ференцварош» стал чемпионом Венгрии по итогам сезона-2022/23 и будет участвовать в квалификационной стадии Лиги чемпионов. Клуб начнет выступление в турнире с первого квалификационного раунда.