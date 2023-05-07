Месси перейдет в клуб из Саудовской Аравии вместе с Бускетсом и Альбой

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси перейдет в клуб из Саудовской Аравии вместе с игроками «Барселоны» Серджи Бускетсом и Жорди Альбой, сообщает Sport.es.

По данным источника, еще три месяца назад аргентинец был категорически против переезда в Саудовскую Аравию, но на данный момент такое развитие событий выглядит наиболее вероятным. Он хочет продолжать играть, но реалистично оценивает свое состояние и понимает, что уже вряд ли сможет выступать на высшем уровне.

Информируется, что 35-летний аргентинец думал о переходе в «Барселону», но его вряд ли удастся осуществить из-за плохого финансового состояния клуба. Месси поедет в Саудовскую Аравию не один, а в компании Бускетса и Альбы. Форвард хочет, чтобы в новой обстановке его окружали люди, которым он доверяет.

Бускетс и Альба знают об этом плане, они уже дали согласие на переезд. За сезон в Саудовской Аравии они заработают в три раза больше, чем за год в «Барселоне». Сейчас речь идет о том, что Месси, Альба и Бускетс заключат с одним из саудовских клубов контракты по схеме «1+2».

Ранее The Times сообщал, что «ПСЖ» готов продолжить переговоры о продлении контракта с Месси.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2023 года.