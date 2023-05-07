The Times: «ПСЖ» готов продолжить переговоры о продлении контракта с Месси

«ПСЖ» готов продолжить переговоры о продлении контракта с форвардом Лионелем Месси, сообщает The Times.

По данным источника, руководство клуба направило представителям игрока привлекательное предложение. Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает летом этого года.

Ранее 35-летний нападающий уехал в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Позже стало известно, что отъезд Месси не был санкционирован руководством парижан. Форварда отстранили от игр и тренировок на две недели.

5 мая Месси опубликовал видео, в котором извинился перед командой за поездку в Саудовскую Аравию.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.