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Сегодня, 10:43

The Times: «ПСЖ» готов продолжить переговоры о продлении контракта с Месси

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото Reuters

«ПСЖ» готов продолжить переговоры о продлении контракта с форвардом Лионелем Месси, сообщает The Times.

По данным источника, руководство клуба направило представителям игрока привлекательное предложение. Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает летом этого года.

Ранее 35-летний нападающий уехал в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Позже стало известно, что отъезд Месси не был санкционирован руководством парижан. Форварда отстранили от игр и тренировок на две недели.

5 мая Месси опубликовал видео, в котором извинился перед командой за поездку в Саудовскую Аравию.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Лига 1: «Анже» — «Монако», «Труа» — «ПСЖ» и другие матчи 34-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
3
 Ланс 34 21 9 4 57-26 72
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 34 17 5 12 56-38 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Ницца 34 13 12 9 42-32 51
9
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
10
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
11
 Реймс 34 12 14 8 41-35 50
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Брест 33 8 11 14 37-48 35
15
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
16
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
17
 Нант 33 6 14 13 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
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6.05 18:00
Ницца – Ренн
 2 : 1
6.05 20:00
Реймс – Лилль
 1 : 0
6.05 22:00
Ланс – Марсель
 2 : 1
7.05 14:00
Анже – Монако
 - : -
7.05 16:00
Аяччо – Тулуза
 - : -
7.05 16:00
Осер – Клермон Фут
 - : -
7.05 16:00
Лорьян – Брест
 - : -
7.05 16:00
Нант – Страсбур
 - : -
7.05 18:05
Лион – Монпелье
 - : -
7.05 21:45
Труа – ПСЖ
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 27 2 2
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