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6 октября, 08:41

Мать румынского футболиста обвинила отстраненного тренера в домогательствах к сыну

Читать «СЭ» в
Рэзван Попа и его мать Александра.
Фото GSP

Александра Попа, мать румынского футболиста Рэзвана Попы, обвинила отстраненного тренера сборной Мальты Дэвиса Манджу в домогательствах к сыну.

Попа заявила, что Манджа домогался к ее сыну во время работы в команде университета Крайовы в Лиге 1. По ее словам, итальянский тренер сказал ее сыну, чтобы они вместе смотрели порнофильм, после чего начал мастурбировать перед игроком, рассказала Александра в интервью Times of Malta.

Она отметила, что после этого инцидента 25-летний футболист находился в депрессии и в скором времени покинул клуб, проведя за него 24 матча.

48-летний специалист возглавил сборную Мальты в декабре 2019 года. Контракт итальянца с национальной командой рассчитан до конца декабря 2023 года.

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