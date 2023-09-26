Николич приглашал Кокорина в «Шабаб Аль-Ахли»: «Позвонил, сказал, что в нем заинтересован»

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич рассказал «СЭ» об интересе к российскому нападающему Александру Кокорину.

«Разговаривал с Кокориным. Мне нужно было укрепить две позиции — центр нападения и опорную зону. С первого дня я хотел Луку Миливоевича, прекрасно знаю его. Он был капитаном во многих командах. Мы его и подписали. Далее оставалось взять центрфорварда. У руководителей клуба были сомнения по поводу адаптации. Я объяснял, что Кокорин играет на Кипре, там тоже море, похожий климат. Позвонил Александру, сказал, что в нем заинтересован. Знаю его еще со времен «Локомотива». Кокорин сказал, что ему тоже было бы интересно поработать со мной. Но в итоге он вернулся на Кипр. Желаю Александру удачи!» — сказал Николич «СЭ».

13 сентября «Арис» официально объявил о переходе Кокорина из «Фиорентины». 21 числа 32-летний россиянин забил мяч в матче против «Спарты» в Лиге Европы (2:3). Это первый гол нападающего после возвращения в кипрский клуб.