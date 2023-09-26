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Главный тренер «Ариса»: «Кокорину после «Фиорентины» опять не хватает игрового тонуса»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский поделился мнением о состоянии форварда Александра Кокорина.

— Я доволен, как он приехал, в какой он функциональной готовности, — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт». — Конечно, он мало играл в «Фиорентине» и ему опять не хватает игрового тонуса. Но настрой у него сумасшедший. Адаптацию ему проходить не надо. Он хорошо понимает меня, ритм чувствует. Так что все хорошо.

Первым таймом матча со «Спартой» он и сам был недоволен. К нему у нас особенные требования. Но он тоже давно не был в еврокубках, возможно, было какое-то волнение. Второй тайм в его исполнении мне понравился.

— В перерыве был какой-то разговор?

— У нас всегда разговор в перерыве. Есть возможность показывать ошибки первого тайма на экране и внести нужные коррективы, а также с каждым лично пообщаться, в целом еще эмоционально зарядить коллектив и настроить на предстоящие минуты. Все в совокупности.

— В ближайшее время он должен быть на пике формы?

— Не сказать, что он физически не готов. Просто в «Фиорентине» были другие требования, а также мало игровой нагрузки.

В текущем сезоне 32-летний россиянин провел два матча за «Арис», забив один гол. Кокорин арендован у «Фиорентины» до конца сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-arisa-kokorinu-opyat-posle-fiorentiny-ne-hvataet-igrovogo-tonusa/
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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