Маркизио отверг предложение «Рейнджерс»

Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио продолжает поиски нового клуба. 33-летний итальянец, который находится в статусе свободного агента, получил предложение от «Рейнджерс», однако отказался переходить в шотландский клуб, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появлялась информация, что в услугах Маркизио заинтересован «Монако», а также клубы из Бразилии, Китая и Саудовской Аравии.

Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года. В составе петербургского клуба он провел 15 игр, в которых забил 2 гола. 1 июля «Зенит» объявил, что договорился о досрочном расторжении контракта с экс-игроком «Ювентуса» и сборной Италии.

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