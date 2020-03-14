Марадону изолировали от его команды, опасаясь коронавируса

Аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима» изолировал главного тренера команды Диего Марадону от игроков. Это связано с распространением коронавируса.

59-летний специалист из-за возраста и проблем со здоровьем в прошлом находится в группе риска.

— Что касается Марадоны, то мы принимаем меры предосторожности, — сказал глава медицинского штаба клуба Флавио Тунесси в интервью Radio Provincia. — Он изолирован от команды и находится в комнате на первом этаже, так как он входит в группу риска.

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