Помощник принес Марадоне неизвестный порошок во время матча

Во время матча чемпионата Аргентины против «Росарио Сентраль» (0:1) главный тренер команды «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона получил от своего помощника неизвестное порошкообразное вещество. Момент попал в трансляцию. На видео один из ассистентов просит другого закрыть момент от камер, что и было сделано.

Dice Maradona que ya no se droga m?s.

??? pic.twitter.com/2xHnU2FMpz — Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020

Видео опубликовал Twitter Dr Tangalanga. Во время карьеры игрока у Марадоны были проблемы с наркотиками. В частности, он получал дисквалификацию за употребление кокаина.

По сообщениям СМИ, 59-летний специалист употреблял наркотики и после завершения карьеры футболиста.