Помощник принес Марадоне неизвестный порошок во время матча
14:57
Во время матча чемпионата Аргентины против «Росарио Сентраль» (0:1) главный тренер команды «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона получил от своего помощника неизвестное порошкообразное вещество. Момент попал в трансляцию. На видео один из ассистентов просит другого закрыть момент от камер, что и было сделано.
Dice Maradona que ya no se droga m?s.— Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020
??? pic.twitter.com/2xHnU2FMpz
Видео опубликовал Twitter Dr Tangalanga. Во время карьеры игрока у Марадоны были проблемы с наркотиками. В частности, он получал дисквалификацию за употребление кокаина.
По сообщениям СМИ, 59-летний специалист употреблял наркотики и после завершения карьеры футболиста.
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