Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Помощник принес Марадоне неизвестный порошок во время матча

14:57
Диего Марадона. Фото AFP
Диего Марадона. Фото AFP
Теги:

Во время матча чемпионата Аргентины против «Росарио Сентраль» (0:1) главный тренер команды «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона получил от своего помощника неизвестное порошкообразное вещество. Момент попал в трансляцию. На видео один из ассистентов просит другого закрыть момент от камер, что и было сделано.

Видео опубликовал Twitter Dr Tangalanga. Во время карьеры игрока у Марадоны были проблемы с наркотиками. В частности, он получал дисквалификацию за употребление кокаина.

По сообщениям СМИ, 59-летний специалист употреблял наркотики и после завершения карьеры футболиста.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир