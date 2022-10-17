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Сегодня, 22:31

Мане стал первым обладателем приза Сократеса за деятельность вне футбола

Виктория Кравченко
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Нападающий «Баварии» Садио Мане стал лауреатом первой в истории награды имени Сократеса.

Премия вручается в рамках церемонии присуждения «Золотого мяча». Данным призом награждается футболист, который лучше других проявил себя за пределами поля своими политическими или социально значимыми инициативами.

Сократес является известным в прошлом бразильским футболистом, который умер в 2011-м. Во время выступлений в составе «Коринтианс» Сократес активно боролся против военного режима в Бразилии.

Садио Мане
ФК Бавария
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