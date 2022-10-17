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Сегодня, 22:01

Эрлин Холанн занял 10-е место в голосовании за «Золотой мяч»

Виктория Кравченко
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Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн занял 10-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2022 года. Церемония вручения престижной награды проходит в Париже.

В прошлом сезоне футболист играл в дортмундской «Боруссии», забив 22 гола в 24 матчах чемпионата Германии. В Лиге чемпионов сезона-2021/22 Холанн провел 3 матча, отметившись 3 мячами.

Этим летом он стал игроком «Манчестер Сити». В этом сезоне он провел 10 матчей в АПЛ, забив 15 голов и сделав 3 передачи.

Эрлин Холанн
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
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