Эрлин Холанн занял 10-е место в голосовании за «Золотой мяч»

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн занял 10-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2022 года. Церемония вручения престижной награды проходит в Париже.

В прошлом сезоне футболист играл в дортмундской «Боруссии», забив 22 гола в 24 матчах чемпионата Германии. В Лиге чемпионов сезона-2021/22 Холанн провел 3 матча, отметившись 3 мячами.

Этим летом он стал игроком «Манчестер Сити». В этом сезоне он провел 10 матчей в АПЛ, забив 15 голов и сделав 3 передачи.