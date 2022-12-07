Мама Кокорина отреагировала на признание сына лучшим игроком команды: «Обстановка сопутствует его результатам»

Мама футболиста «Ариса» Александра Кокорина Светлана отреагировала на признание российского нападающего лучшим игроком кипрского клуба в ноябре.

«Я очень рада за него! Мне нравится то, что к нему там очень хорошо относятся. Естественно, он относится к людям так же. Обстановка сопутствует его результатам», — сказала Кокорина «СЭ».

Всего на счету Кокорина в текущем сезоне чемпионата Кипра 5 голов и 2 результативные передачи в 10 матчах.

31-летний российский форвард «Фиорентины» выступает за «Арис» на правах аренды.