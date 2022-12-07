Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:40

Бывший полузащитник «Зенита» Краневиттер вернется в «Ривер Плейт»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Матиас Краневиттер в составе «Зенита».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер вернется в «Ривер Плейт», сообщает журналист Николо Скира.

На этой неделе он прилетит в Аргентину и заключит контракт с клубом.

29-летний Краневиттер выступает за мексиканский «Монтеррей». Его контракт с клубом рассчитан до декабрая 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

За «Зенит» в чемпионате России Краневиттер выступал с 2017 по 2022 годы.

Матиас Краневиттер
ФК Монтеррей
ФК Ривер Плейт
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бывший форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022
Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала ЧМ-2022 по всему миру. Фото
Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Киеву время стать сильнее
Дмитрий Песков: о вмешательстве России в планы совершить госпереворот в ФРГ речи не идет
Движение затруднено на Дмитровском шоссе в Москве из-за прорыва коммуникаций
Какая помощь есть для самозанятых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мама Кокорина отреагировала на признание сына лучшим игроком команды: «Обстановка сопутствует его результатам»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости