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Сегодня, 16:03

Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку отклонил предложение из Саудовской Аравии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, главный тренер «Интера» Симине Индзаги попросил руководство клуба сделать все возможное, чтобы сохранить Лукаку. Кроме того, он хочет, чтобы в команде остались Франческо Ачерби и Стефан де Врей. По поводу будущего Ачерби тренер получил все гарантии, а де Врей в ближайшие дни продлит контракт до 2025 года. Скоро руководство «Интера» встретится с представителями «Челси», чтобы обсудить будущее Лукаку.

Сообщается, что «Аль-Хилаль» предложил бельгийцу контракт на 25 миллионов евро за сезон, но форвард отказался от перехода в саудовский клуб. Он хочет играть за «Интер» и ждет действий со стороны клуба.

В текущем сезоне форвард сыграл в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Стоимость 30-летнего футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Ромелу Лукаку
ФК Аль-Хиляль
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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