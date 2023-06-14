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Сегодня, 16:54

Черчесов вышел из отпуска

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде

Как стало известно «СЭ», Станислав Черчесов вернулся из России в Будапешт, чтобы в четверг отправиться с «Ференцварошем» на первый предсезонный сбор. Он пройдет в Австрии недалеко от границы со Словенией, на 19 июня запланирован контрольный матч.

Чемпион Венгрии пробудет в соседней стране до 22 июня, затем команда на несколько дней вернется домой, а потом отправится на второй этап подготовки в местечко недалеко от Зальцбурга.

Первого соперника по отборочному турниру Лиги чемпионов «фради» узнают 20 июня, а стартовая встреча квалификации состоится 11 или 12 июля.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
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