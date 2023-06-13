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Сегодня, 11:45

Лукаку отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с «Аль-Насром» Роналду

Виталий Косик
Корреспондент
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Ромелу Лукаку.
Фото Reuters

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку отправился в Саудовскую Аравию для обсуждения возможности перехода в «Аль-Наср», сообщает Goal.

По информации издания, форвард получил предложение с зарплатой в 25 миллионов евро за сезон. Саудовская команда предлагает соглашение на 2 года.

Сообщается, что Лукаку уже провел первый раунд переговоров с «Аль-Насром». Условия устраивают бельгийца, но у него есть контракт с «Челси» до 2026 года. Лондонцы планируют получить не менее 50 миллионов евро с продажи форварда.

В текущем сезоне форвард сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Стоимость 30-летнего футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.

Ромелу Лукаку
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 5 5 94-33 89
2
 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3
 МЮ 38 23 6 9 58-43 75
4
 Ньюкасл 38 19 14 5 68-33 71
5
 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6
 Брайтон 38 18 8 12 72-53 62
7
 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8
 Тоттенхэм 38 18 6 14 70-63 60
9
 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10
 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12
 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13
 Вулверхэмптон 38 11 8 19 31-58 41
14
 Вест Хэм 38 11 7 20 42-55 40
15
 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16
 Нот. Форест 38 9 11 18 38-68 38
17
 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18
 Лестер 38 9 7 22 51-68 34
19
 Лидс 38 7 10 21 48-78 31
20
 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25
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28.05 18:30
Арсенал – Вулверхэмптон
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Астон Вилла – Брайтон
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Брентфорд – Ман. Сити
 1 : 0
28.05 18:30
Челси – Ньюкасл
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28.05 18:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 1 : 1
28.05 18:30
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28.05 18:30
Лидс – Тоттенхэм
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Кевин Де Брейне

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Брайтон, Арсенал

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Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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