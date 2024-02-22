Роналду прокомментировал выход в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Фейхой» (2:0) в ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов. Португалец забил один гол.

«Что за вечер! Мы проходим в следующий этап, спасибо всем за поддержку!» — написал Роналду в социальной сети.

Первый матч тоже завершился победой «Аль-Насра» (1:0). По итогам двух встреч команда Роналду вышла в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов, где сыграет с «Аль-Айном» из ОАЭ.