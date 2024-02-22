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22 февраля, 03:56

Роналду прокомментировал выход в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Фейхой» (2:0) в ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов. Португалец забил один гол.

«Что за вечер! Мы проходим в следующий этап, спасибо всем за поддержку!» — написал Роналду в социальной сети.

Первый матч тоже завершился победой «Аль-Насра» (1:0). По итогам двух встреч команда Роналду вышла в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов, где сыграет с «Аль-Айном» из ОАЭ.

ФК &laquo;Аль-Наср&raquo;. Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фейху» и выйти в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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