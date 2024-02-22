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22 февраля, 00:28

Экс-защитник «Челси» Баба потерял сознание в матче Кубка Греции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Абдул Рахман Баба.
Фото Global Look Press

Защитник ПАОК Абдул Рахман Баба во время матча 1/2 финала Кубка Греции против «Панатинаикоса» (2:2, пен. — 5:6) потерял сознание после столкновения с Георгиосом Ваяннидисом из команды соперника.

Ганский футболист ударился головой и упал на газон. С поля его увезли на машине скорой помощи. Он был госпитализирован в качестве меры предосторожности. На момент госпитализации игрок уже находился в сознании.

29-летний ганец перешел в ПАОК летом 2023 года из «Челси» на правах свободного агента. Ранее он также выступал на правах аренды за «Рединг», «Мальорку», «Реймс» и «Шальке». Лондонский клуб покупал игрока у «Аугсбурга» в 2015 году за 25 миллионов евро, но за синих защитник провел всего 23 матча.

Абдул Рахман Баба
Футбол
ФК Панатинаикос
ФК ПАОК
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