Экс-защитник «Челси» Баба потерял сознание в матче Кубка Греции

Защитник ПАОК Абдул Рахман Баба во время матча 1/2 финала Кубка Греции против «Панатинаикоса» (2:2, пен. — 5:6) потерял сознание после столкновения с Георгиосом Ваяннидисом из команды соперника.

Ганский футболист ударился головой и упал на газон. С поля его увезли на машине скорой помощи. Он был госпитализирован в качестве меры предосторожности. На момент госпитализации игрок уже находился в сознании.

29-летний ганец перешел в ПАОК летом 2023 года из «Челси» на правах свободного агента. Ранее он также выступал на правах аренды за «Рединг», «Мальорку», «Реймс» и «Шальке». Лондонский клуб покупал игрока у «Аугсбурга» в 2015 году за 25 миллионов евро, но за синих защитник провел всего 23 матча.