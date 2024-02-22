«Леон» и «Крус Асуль» отыграли 128 минут — это рекорд чемпионата Мексики

«Крус Асуль» на выезде победил «Леон» в матче 9 тура чемпионата Мексики — 3:2.

По ходу игры на стадионе «Леон» были проблемы со светом. По этой причине главный арбитр встречи Диего Монтано добавил 32 минуты к основному времени второго тайма.

В общей сложности команды отыграли 38 минут и установили рекорд чемпионата Мексики.

В добавленное время «Крус Асуль» забил один гол, а «Леон» едва не сравнял счет, отметившись дважды.