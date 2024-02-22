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22 февраля, 10:38

«Леон» и «Крус Асуль» отыграли 128 минут — это рекорд чемпионата Мексики

Руслан Минаев
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«Крус Асуль» на выезде победил «Леон» в матче 9 тура чемпионата Мексики — 3:2.

По ходу игры на стадионе «Леон» были проблемы со светом. По этой причине главный арбитр встречи Диего Монтано добавил 32 минуты к основному времени второго тайма.

В общей сложности команды отыграли 38 минут и установили рекорд чемпионата Мексики.

В добавленное время «Крус Асуль» забил один гол, а «Леон» едва не сравнял счет, отметившись дважды.

Футбол
ФК Крус Асуль
ФК Леон
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