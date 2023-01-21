Криштиану Роналду дебютирует за «Аль-Наср» в официальном матче 22 января

Нападающий Криштиану Роналду дебютирует за «Аль-Наср» в официальном матче 22 января матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака», сообщает пресс-служба клуба.

Встреча состоится на поле «Аль-Насра» в воскресенье, 22 января.

Ранее португалец пропустил две игры своей команды из-за лимита на легионеров.

37-летний португалец принял участие в товарищеском матче между сборной звезд Эр-Рияда и «ПСЖ», который завершился со счетом 5:4 в пользу парижан. На счету Роналду два гола.