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Сегодня, 21:40

Роналду выложил фото с Нганну: «Отлично было встретиться с чемпионом мира»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Франсис Нганну и Криштиану Роналду.
Фото Соцсети

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал в своих соцсетях снимок с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.

«Отлично было встретиться сегодня с чемпионом мира!» — написал португальский футболист.

Нганну провел последний бой в январе 2022 года, победив единогласным решением Сирила Гана на UFC 270. 15 января 2023 года президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен не смог договориться с Нганну о новом контракте, и боец уволен.

В конце декабря 37-летний Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года. Португалец впервые сыграл за команду в товарищеском матче между сборной звезд Эр-Рияда и «ПСЖ», который завершился со счетом 5:4 в пользу парижан. На счету Роналду два гола.

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Криштиану Роналду
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