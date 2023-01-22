В «Арисе» рассказали о переговорах с «Фиорентиной»: «Хотелось бы, чтобы Кокорин остался в клубе»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем российского форварда Александра Кокорина в команде.

«Пока все на стадии переговоров. Еще нет конкретики. Хотелось бы, чтобы Кокорин остался в клубе. Но пока руководство только на стадии переговоров с Александром и «Фиорентиной». Все должно сойтись, чтобы он остался. Будет непросто. Но есть желание дальше сотрудничать с Александром», — сказал Шпилевский «СЭ».

В этом сезоне Кокорин провел 13 матчей за «Арис», забив 4 гола.