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Сегодня, 11:09

В «Арисе» рассказали о переговорах с «Фиорентиной»: «Хотелось бы, чтобы Кокорин остался в клубе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в комментарии для «СЭ» рассказал о будущем российского форварда Александра Кокорина в команде.

«Пока все на стадии переговоров. Еще нет конкретики. Хотелось бы, чтобы Кокорин остался в клубе. Но пока руководство только на стадии переговоров с Александром и «Фиорентиной». Все должно сойтись, чтобы он остался. Будет непросто. Но есть желание дальше сотрудничать с Александром», — сказал Шпилевский «СЭ».

В этом сезоне Кокорин провел 13 матчей за «Арис», забив 4 гола.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Александр Кокорин
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