Крис Гантер объявил о завершении карьеры в сборной Уэльса

Защитник сборной Уэльса Крис Гантер объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«У меня была честь представлять нашу великую страну в течение 15 лет, это были лучшие времена моей карьеры и моей жизни. Всем тренерам, под чьим руководством я играл, и всем сотрудникам, которые помогали мне, хочу сказать огромное спасибо, я очень ценю вас», — приводит пресс-служба Футбольной ассоциации Уэльса слова Гантера.

Защитник дебютировал за основную сборную Уэльса в 2007 году. Всего 33-летний футболист провел за национальную команду 109 матчей.

В сезоне-2022/23 Гантер провел 29 матчей за «Уимблдон» и не отметился результативными действиями.