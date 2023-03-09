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Сегодня, 16:31

Крис Гантер объявил о завершении карьеры в сборной Уэльса

Мария Гусева
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Защитник сборной Уэльса Крис Гантер объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«У меня была честь представлять нашу великую страну в течение 15 лет, это были лучшие времена моей карьеры и моей жизни. Всем тренерам, под чьим руководством я играл, и всем сотрудникам, которые помогали мне, хочу сказать огромное спасибо, я очень ценю вас», — приводит пресс-служба Футбольной ассоциации Уэльса слова Гантера.

Защитник дебютировал за основную сборную Уэльса в 2007 году. Всего 33-летний футболист провел за национальную команду 109 матчей.

В сезоне-2022/23 Гантер провел 29 матчей за «Уимблдон» и не отметился результативными действиями.

Футбол
Сборная Уэльса по футболу
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