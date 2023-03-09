Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:52

Пауло Дибала рассказал, что Месси всегда тянул сборную Аргентины вперед

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Ромы» Пауло Дибала рассказал, что думает о роли форварда Лионеля Месси в сборной Аргентины.

«Надеюсь, что Месси будет в составе сборной Аргентины в 2024 году. Мы хотим, чтобы он был с нами. Очевидно, он наш капитан и много значит для нас и для болельщиков. Будем надеяться на это.

В раздевалке Лео всегда был одним и тем же: позитивным, открытым с командой, искренним. Иногда камеры по-разному показывают тебя, в зависимости от того, проиграл ты или победил. СМИ могут говорить что угодно, но он всегда старался тянуть сборную вперед», - цитирует Дибалу Marca.

В декабре прошлого года Месси в составе сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 в Катаре.

Лионель Месси
Пауло Дибала
Сборная Аргентины по футболу
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Волейболистка Лазарева шокирована западными нравами: она получила выговор за огурец на столе
Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России, Дзюбы нет в списке
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший ассистент Зидана стал главным тренером «Сьона»

Крис Гантер объявил о завершении карьеры в сборной Уэльса
Новости
RSS RSS
Все новости