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«Брюгге» обыграл «Кортрейк» и продолжает лидировать в чемпионате Бельгии

3 апреля 2021, 23:59
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«Брюгге» выиграл у «Кортрейка» (2:1) в матче 32-го тура чемпионата Бельгии.

У победителей отличились Эдуард Соболь и Ханс Ванакен. «Брюгге» набрал 73 очка и занимает первое место. У «Кортрейка» 36 очков и 14-я позиция.

Чемпионат Бельгии

32-й тур

«Кортрейк» — «Брюгге» — 1:2 (1:1)

Голы: Гано, 18 — Соболь, 21, Ванакен, 77, с пенальти.

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