«Брюгге» обыграл «Кортрейк» и продолжает лидировать в чемпионате Бельгии
«Брюгге» выиграл у «Кортрейка» (2:1) в матче 32-го тура чемпионата Бельгии.
У победителей отличились Эдуард Соболь и Ханс Ванакен. «Брюгге» набрал 73 очка и занимает первое место. У «Кортрейка» 36 очков и 14-я позиция.
Чемпионат Бельгии
32-й тур
«Кортрейк» — «Брюгге» — 1:2 (1:1)
Голы: Гано, 18 — Соболь, 21, Ванакен, 77, с пенальти.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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