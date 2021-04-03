«Орландо» требует 20 миллионов долларов за брата Эменике, которым интересовался «Спартак»
«Орландо» требует 20 миллионов долларов за нападающего Дэрила Дике, сообщает Orlando Sentinel.
По информации источника, в марте американский клуб отказался продавать 20-летнего американца за 10 миллионов долларов одному из топ-клубов АПЛ. Сообщается, что «Орландо» хочет получить за футболиста в два раза больше и включить в сделку пункт о 20 процентах прибыли с будущей продажи игрока.
Дике выступает за «Барнсли» на правах аренды из «Орландо» с февраля 2021 года. Форвард провел 13 матчей за английскую команду и забил 5 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона долларов.
Дике — двоюродный брат бывшего нападающего «Спартака» Эммануэла Эменике. 16 марта сообщалось, что красно-белые претендуют на американского форварда.
Методология
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