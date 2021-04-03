Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Орландо» требует 20 миллионов долларов за брата Эменике, которым интересовался «Спартак»

07:58
Дэрил Дике. Фото Instagram
Дэрил Дике. Фото Instagram
Теги:

«Орландо» требует 20 миллионов долларов за нападающего Дэрила Дике, сообщает Orlando Sentinel.

По информации источника, в марте американский клуб отказался продавать 20-летнего американца за 10 миллионов долларов одному из топ-клубов АПЛ. Сообщается, что «Орландо» хочет получить за футболиста в два раза больше и включить в сделку пункт о 20 процентах прибыли с будущей продажи игрока.

Дике выступает за «Барнсли» на правах аренды из «Орландо» с февраля 2021 года. Форвард провел 13 матчей за английскую команду и забил 5 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона долларов.

Дике — двоюродный брат бывшего нападающего «Спартака» Эммануэла Эменике. 16 марта сообщалось, что красно-белые претендуют на американского форварда.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...