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Румынский тренер покинул клуб из-за первоапрельской шутки

15:42

Главный тренер румынского «Индустрия Гальда же Жос» Стефан Фогороси покинул клуб из-за неудачной первоапрельской шутки, сообщает в своем Twitter журналист Эмануэль Роши.

1 апреля сайт alba-sport.ro по просьбе руководства клуба опубликовал новость об увольнении Фогороси с поста главного тренера команды после серии из трех поражений. Тренер понял, что это шутка, но обиделся до такой степени, что не пришел на тренировку и покинул клуб.

Клуб «Индустрия Гальда же Жос» выступает в третьей по силе лиге Румынии. После 14 туров клуб набрал 4 очка и занимает последнее место турнирной таблицы.

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