Румынский тренер покинул клуб из-за первоапрельской шутки
Главный тренер румынского «Индустрия Гальда же Жос» Стефан Фогороси покинул клуб из-за неудачной первоапрельской шутки, сообщает в своем Twitter журналист Эмануэль Роши.
1 апреля сайт alba-sport.ro по просьбе руководства клуба опубликовал новость об увольнении Фогороси с поста главного тренера команды после серии из трех поражений. Тренер понял, что это шутка, но обиделся до такой степени, что не пришел на тренировку и покинул клуб.
Клуб «Индустрия Гальда же Жос» выступает в третьей по силе лиге Румынии. После 14 туров клуб набрал 4 очка и занимает последнее место турнирной таблицы.
This is absolutely brilliant. Industria Galda de Jos (3rd tier) asked a local website to help them with an April Fools' joke for their manager. Galda wanted an article saying coach Fogorosi was sacked after 3 defeats in his 3 games in charge. The man took it seriously and left.. pic.twitter.com/fSADns1W12— Emanuel Ro?u (@Emishor) April 1, 2021
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