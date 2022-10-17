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Сегодня, 17:26

Кокорин — о новом стадионе «Ариса»: «Мне нравится. На «Открытие» чуть-чуть похож»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Российский форвард Александр Кокорин поделился мнением о новом стадионе «Ариса» и стадионах в Италии.

«Мне нравится. Маленький стадион, как раз все заполняется, идеально, близко-близко к полю. На «Открытие» чем-то чуть-чуть похож, либо на «Анжи», — сказал Кокорин «СЭ».

«Чем думают люди, когда тебя закапывают под землю? Ты сидишь, тебе видно только ноги, ты хочешь смотреть игру, понимать, что происходит, никогда не понимал, зачем они вот так делают. В Италии это вообще классика — ты сидишь и упираешься в бетон.
Есть супер современные стадионы, Англия, например, садишься на трибуну, смотришь игру, что-то понимаешь, Какие-то выводы для себя делаешь. А тут — сел в подземку, они бутсы перед глазами бегают, что это такое? Некомфортно», — добавил 31-летний россиянин.

Кокорин, являясь нападающим «Фиорентины», выступает за «Арис» на правах аренды.

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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