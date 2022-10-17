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Сегодня, 17:13

Кокорин объяснил, почему ему не нравится новая жизнь на Кипре

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, почему ему не нравится новая жизнь на Кипре.

«Есть супер простой контингент, которые: «Ой, ***... Ты что здесь забыл?» Как бы они не знают. Есть нормальные ребята, которых я знал до этого, много знакомых. Знаешь, недавно пришел вот парень, вот так вот снимает без палева. Я думаю: «Ну подойди, сфоткайся нормально, что ты делаешь?» Русских много, многие просто не понимают: «Что он здесь забыл? Что он здесь делает? Он же должен где-то там быть». Просто знают, что есть такой парень, и все. Популярность — это в начале было очень прикольно, необычно, а со временем это огромный минус, и я вообще не хотел чтобы он у меня присутствовал. Мне за всю мою карьеру она только мешала. Мне не нравится, одни минусы.

Я очень расстраиваюсь, когда я травмированный, у меня было много мелких травм подряд и я не понимал, что происходит с моим организмом. Впервые с этим столкнулся. Соответственно, когда ты не играешь и не получаешь удовольствие от любимого дела, то о каких соц сетях идет речь. Что мне вообще туда выкладывать? Да, в отпуске, иногда выкладываю что-то, когда я играю в футбол и получаю удовольствие, у меня хорошее настроение, а когда нет настроения да и еще со здоровьем какие-то проблемы, не до сетей», сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

31-летний футболист выступает за клуб из Кипра на правах аренды. Он принадлежит «Фиорентине». В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
6
2
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