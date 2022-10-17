Дозорцев — о Кокорине: «Александр — главная улыбка, звезда, душа и харизма «Ариса»

Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев поделился мнением о российском форварде Александре Кокорине.

«Александр Кокорин — главная улыбка, звезда, душа и харизма «Ариса» для наших новых болельщиков, 100%. Есть большое количество людей, которое с переходом Саши просто нас завалили запросами, мы все их активно обрабатываем, все, конечно, счастливы, как пойти на футбол, как получить Fan- ID, как приобрести билеты, купить майку Александра Кокорина, просят по всему миру рассылать их. Мы, конечно же, только рады такому укреплению нашего бренда, новому яркому игроку, я думаю, Саша тоже счастлив», — сказал Дозорцев «СЭ».

Кокорин, являясь нападающим «Фиорентины», выступает за «Арис» на правах аренды.

В текущем сезоне 31-летний россиянин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.