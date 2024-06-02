«Карабах» с Луневым в составе стал обладателем Кубка Азербайджана

«Карабах» обыграл команду «Зиря» в финале Кубка Азербайджана со счетом 2:1.

У команды из Агдама отличились Жуниньо и Ришард. Единственный гол бакинцев забил Исмаил Ибрахимли.

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунев отыграл весь матч. 32-летний футболист завоевал второй трофей с командой. В сезоне-2023/24 «Карабах» стал победителем чемпионата Азербайджана.

Лунев выступает за «Карабах» с августа прошлого года. Соглашение вратаря с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.