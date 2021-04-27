Клуб MLS «Торонто» объявил об аренде аллигатора
22:50
Пресс-служба «Торонто», выступающего в MLS, иронично отреагировала на инцидент с появлением аллигатора на тренировке во Флориде. Канадский клуб объявил об аренде пресмыкающегося.
«Торонто» договорился с Алли Гатором о краткосрочной аренде. Добро пожаловать, Гатор", — говорится в сообщении клуба.
«Торонто», набрав 1 очко в 2 матчах, располагается на 11-м месте в турнирной таблице регулярного чемпионата MLS. В настоящее время клуб готовится к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов КОНКАКАФ против «Крус Асуль».
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