Клуб MLS «Торонто» объявил об аренде аллигатора

Пресс-служба «Торонто», выступающего в MLS, иронично отреагировала на инцидент с появлением аллигатора на тренировке во Флориде. Канадский клуб объявил об аренде пресмыкающегося.

«Торонто» договорился с Алли Гатором о краткосрочной аренде. Добро пожаловать, Гатор", — говорится в сообщении клуба.

BREAKING | Toronto FC have agreed to terms with Ale Gator on a short-term loan



The deal was completed using our newly-acquired GAM (Gator Acquisition Money) ?#WelcomeGator | #TFCLive pic.twitter.com/BeZryLBEL5 — Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021

«Торонто», набрав 1 очко в 2 матчах, располагается на 11-м месте в турнирной таблице регулярного чемпионата MLS. В настоящее время клуб готовится к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов КОНКАКАФ против «Крус Асуль».