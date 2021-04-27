В Дохе прошла жеребьевка Арабского Кубка ФИФА-2021

Сегодня, 27 апреля, в Дохе состоялась жеребьевка Арабского Кубка ФИФА-2021 в Катаре, сообщает пресс-служба ФИФА.

Ранее организаторы подтвердили, что за год до ЧМ-2022 в Катаре впервые пройдет Арабский Кубок ФИФА, в котором помимо страны-хозяйки турнира, сборной Катара, примут участие 22 команды, представляющие Арабский мир. Организаторами турнира являются ФИФА, Футбольная ассоциация Катара, и Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022.

Арабский Кубок ФИФА пройдет на шести стадионах ЧМ-2022, финал турнир состоится 18 декабря 2021 года — ровно за год до финала чемпионата мира ФИФА в Катаре.

Регламент турнира предполагает два этапа — отборочный и основной. На первом этапе 14 сборных с наименьшим текущим рейтингом ФИФА составят пары, которые в одноматчевом противостоянии разыграют путевки в основной этап.

Оман (рейтинг ФИФА: 80) — Сомали (197)

Ливан (93) — Джибути (183)

Иордания (95) — Южный Судан (169)

Бахрейн (99) — Кувейт (148)

Мавритания (101) — Йемен (145)

Палестина (104) — Коморы (131)

Ливия (119) — Судан (123)

Семь победителей присоединятся к девяти сборным с наивысшим на данный момент рейтингом ФИФА, включая Катар. 16 команд распределили в четыре группы, которые определились сегодня в ходе жеребьевки.

Группа А: Катар, Ирак, Оман/Сомали, Бахрейн/Кувейт.

Группа В: Тунис, ОАЭ, Сирия, Мавритания/Йемен.

Группа С: Марокко, Саудовская Аравия, Иордания/Южный Судан, Палестина/Коморы.

Группа D: Алжир, Египет, Ливан/Джибути, Ливия/Судан.

Победители групп и сборные, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф.