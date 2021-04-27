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В Дохе прошла жеребьевка Арабского Кубка ФИФА-2021

23:18
В Дохе прошла жеребьевка Арабского Кубка ФИФА-2021. Фото fifa.com
В Дохе прошла жеребьевка Арабского Кубка ФИФА-2021. Фото fifa.com
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Сегодня, 27 апреля, в Дохе состоялась жеребьевка Арабского Кубка ФИФА-2021 в Катаре, сообщает пресс-служба ФИФА.

Ранее организаторы подтвердили, что за год до ЧМ-2022 в Катаре впервые пройдет Арабский Кубок ФИФА, в котором помимо страны-хозяйки турнира, сборной Катара, примут участие 22 команды, представляющие Арабский мир. Организаторами турнира являются ФИФА, Футбольная ассоциация Катара, и Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022.

Арабский Кубок ФИФА пройдет на шести стадионах ЧМ-2022, финал турнир состоится 18 декабря 2021 года — ровно за год до финала чемпионата мира ФИФА в Катаре.

Регламент турнира предполагает два этапа — отборочный и основной. На первом этапе 14 сборных с наименьшим текущим рейтингом ФИФА составят пары, которые в одноматчевом противостоянии разыграют путевки в основной этап.

Оман (рейтинг ФИФА: 80) — Сомали (197)
Ливан (93) — Джибути (183)
Иордания (95) — Южный Судан (169)
Бахрейн (99) — Кувейт (148)
Мавритания (101) — Йемен (145)
Палестина (104) — Коморы (131)
Ливия (119) — Судан (123)

Семь победителей присоединятся к девяти сборным с наивысшим на данный момент рейтингом ФИФА, включая Катар. 16 команд распределили в четыре группы, которые определились сегодня в ходе жеребьевки.

Группа А: Катар, Ирак, Оман/Сомали, Бахрейн/Кувейт.
Группа В: Тунис, ОАЭ, Сирия, Мавритания/Йемен.
Группа С: Марокко, Саудовская Аравия, Иордания/Южный Судан, Палестина/Коморы.
Группа D: Алжир, Египет, Ливан/Джибути, Ливия/Судан.

Победители групп и сборные, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф.

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