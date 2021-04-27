Аллигатор выбежал на поле во время тренировки «Торонто» из MLS

Пресс-служба «Торонто», выступающего в MLS, опубликовала видео с тренировки во Флориде. Во время подготовки к матчу Лиги чемпионов КОНКАКАФ на поле выбежал аллигатор, который едва не сорвал занятия.

Футболисты не стали покидать поле. Они наблюдали за пресмыкающимся и фотографировались на его фоне. Вскоре животоное самостоятельно покинуло газон.

«Торонто», набрав 1 очко в 2 матчах, располагается на 11-м месте в турнирной таблице регулярного чемпионата MLS. В настоящее время клуб готовится к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов КОНКАКАФ против «Крус Асуль».