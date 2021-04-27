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Аллигатор выбежал на поле во время тренировки «Торонто» из MLS

18:10
Аллигатор выбежал на поле во время тренировки «Торонто» из MLS. Фото AFP
Аллигатор выбежал на поле во время тренировки «Торонто» из MLS. Фото AFP
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Пресс-служба «Торонто», выступающего в MLS, опубликовала видео с тренировки во Флориде. Во время подготовки к матчу Лиги чемпионов КОНКАКАФ на поле выбежал аллигатор, который едва не сорвал занятия.

Футболисты не стали покидать поле. Они наблюдали за пресмыкающимся и фотографировались на его фоне. Вскоре животоное самостоятельно покинуло газон.

«Торонто», набрав 1 очко в 2 матчах, располагается на 11-м месте в турнирной таблице регулярного чемпионата MLS. В настоящее время клуб готовится к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов КОНКАКАФ против «Крус Асуль».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/39z4Y9O_gEo

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